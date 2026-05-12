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Vue sur la mer Appartements à vendre en Grad Novi Vinodolski, Croatie

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Appartement 2 chambres dans Povile, Croatie
Appartement 2 chambres
Povile, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Nombre d'étages 2
Dans le village de pêcheurs de Povile, près de la ville touristique populaire de Novi Vinodo…
$356,250
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Appartement 1 chambre dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Nombre d'étages 4
A vendre: un appartement dans le centre de Novi Vinodolski, d'une superficie de 66 m2, situé…
$241,331
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Appartement 3 chambres dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Nombre d'étages 3
Novi Vinodolski – A vendre: un appartement lumineux et spacieux de 81.89 m2 situé au troisiè…
$418,307
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