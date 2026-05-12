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Appartements avec garage à vendre en Grad Novi Vinodolski, Croatie

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Appartement 2 chambres dans Povile, Croatie
Appartement 2 chambres
Povile, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Nombre d'étages 2
Dans le village de pêcheurs de Povile, près de la ville touristique populaire de Novi Vinodo…
$356,250
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Agence
Ardor real estate agency
Langues
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