Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Novalja
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Grad Novalja, Croatie

;
villas
8
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Stara Novalja, Croatie
Maison 3 chambres
Stara Novalja, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 104 m²
Nous sommes heureux de vous présenter cette belle villa récemment construite avec une piscin…
$681,127
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AGENCIJA Elite
Langues
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller