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Vue sur la mer Appartements à vendre en Grad Labin, Croatie

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Appartement 4 chambres dans Grad Labin, Croatie
Appartement 4 chambres
Grad Labin, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
Un appartement spacieux et élégamment fini dans une maison est à vendre, situé dans une part…
$384,980
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Agence
Ardor real estate agency
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