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Vue sur la mer Maisons à vendre en Grad Kastav, Croatie

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2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Grad Kastav, Croatie
Maison 3 chambres
Grad Kastav, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 101 m²
Nombre d'étages 1
CODE ID: 128-303
$257,304
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Agence
Manor Nekretnine d.o.o.
Langues
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Maison 4 chambres dans Grad Kastav, Croatie
Maison 4 chambres
Grad Kastav, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
CODE ID: 119-587
$900,217
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Manor Nekretnine d.o.o.
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