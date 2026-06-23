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Maisons avec terrasse à vendre en Grad Crikvenica, Croatie

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Crikvenica
41
1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Dramalj, Croatie
UP UP
Maison 6 chambres
Dramalj, Croatie
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Nombre d'étages 3
La maison familiale 3 est située à environ 800 mètres de la plage. En 2011, le bâtiment a ét…
$864,856
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