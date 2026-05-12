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Appartements avec garage à vendre en Grad Cres, Croatie

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Appartement 1 chambre dans Grad Cres, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Cres, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de la ville de Cres, à seulement 50 mètres de la mer, il y a un appartement d'…
$361,996
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Appartement 2 chambres dans Grad Cres, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Cres, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de la ville de Cres, à seulement 50 mètres de la mer, il y a un appartement de…
$494,153
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Appartement 2 chambres dans Grad Cres, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Cres, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de la ville de Cres, à seulement 50 mètres de la mer, il y a un appartement de…
$465,424
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Appartement 1 chambre dans Grad Cres, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Cres, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de la ville de Cres, à seulement 50 mètres de la mer, il y a un appartement d'…
$373,488
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Appartement 2 chambres dans Grad Cres, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Cres, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de la ville de Cres, à seulement 50 mètres de la mer, il y a un appartement de…
$471,170
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Appartement 2 chambres dans Grad Cres, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Cres, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de la ville de Cres, à seulement 50 mètres de la mer, il y a un appartement de…
$476,916
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
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