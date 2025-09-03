Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Comitat de Dubrovnik-Neretva
  4. Commercial
  5. Entreprise établie

Entreprise à vendre en Comitat de Dubrovnik-Neretva, Croatie

propriété commerciale
27
hôtels
19
1 propriété total trouvé
BUSINESS FOR SALE dans Opcina Orebic, Croatie
BUSINESS FOR SALE
Opcina Orebic, Croatie
Surface 60 000 m²
Autocamp Lavender à vendre, Orebic Croatie. Le bleu sans fin de la mer, les vues imprenables…
$6,12M
