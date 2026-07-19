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Propriétées résidentielles à vendre en Delnice, Croatie

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2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Delnice, Croatie
Maison 2 chambres
Delnice, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 132 m²
CODE ID: 113-1584
$313,091
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Agence
Manor Nekretnine d.o.o.
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Maison 5 chambres dans Delnice, Croatie
Maison 5 chambres
Delnice, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
CODE ID: 140-23
$1,13M
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Agence
Manor Nekretnine d.o.o.
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