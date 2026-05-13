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Villas avec garage à vendre en Crikvenica, Croatie

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Crikvenica, Croatie
Villa 4 chambres
Crikvenica, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Villa en construction orientée vers la mer avec vue panoramique sur Crikvenica, le canal de …
$1,79M
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Agence
Ardor real estate agency
Langues
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