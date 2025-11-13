Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Crikvenica
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Crikvenica, Croatie

villas
28
1 propriété total trouvé
Maison 9 chambres dans Crikvenica, Croatie
Maison 9 chambres
Crikvenica, Croatie
Chambres 9
Nombre de salles de bains 6
Surface 450 m²
In the heart of the traditionally attractive Adriatic and Kvarner tourist region, on the Cri…
$958,833
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller