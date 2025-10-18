Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Crikvenica
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Crikvenica, Croatie

1 BHK
12
2 BHK
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Crikvenica, Croatie
Appartement 2 chambres
Crikvenica, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
A vendre est un appartement élégant situé au deuxième étage d'un immeuble moderne avec un to…
$340,004
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
San Patrik Real Estate
Langues
English, Hrvatski
Appartement 2 chambres dans Crikvenica, Croatie
Appartement 2 chambres
Crikvenica, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
A vendre est un appartement moderne situé au deuxième étage d'un bâtiment neuf de qualité da…
$357,591
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
San Patrik Real Estate
Langues
English, Hrvatski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller