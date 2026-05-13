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Appartements avec garage à vendre en Crikvenica, Croatie

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Appartement 2 chambres dans Crikvenica, Croatie
Appartement 2 chambres
Crikvenica, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 3
Crikvenica – Appartement à vendre dans un bâtiment neuf de qualité, à 100 m de la mer Nous …
$260,374
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Appartement 2 chambres dans Crikvenica, Croatie
Appartement 2 chambres
Crikvenica, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Nombre d'étages 3
Crikvenica – Appartement dans un bâtiment neuf de qualité, à 100 m de la mer Nous représent…
$301,543
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Appartement 2 chambres dans Crikvenica, Croatie
Appartement 2 chambres
Crikvenica, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Nombre d'étages 3
Crikvenica, nous médiateur la vente d'un appartement dans un nouveau bâtiment de haute quali…
$279,409
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Appartement 2 chambres dans Crikvenica, Croatie
Appartement 2 chambres
Crikvenica, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre : un appartement de trois chambres avec garage dans un excellent emplacement, à que…
$695,262
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Appartement 2 chambres dans Crikvenica, Croatie
Appartement 2 chambres
Crikvenica, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Nombre d'étages 3
Crikvenica – Appartement à vendre dans un bâtiment neuf de qualité, à 100 m de la mer Nous …
$271,807
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