Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Buje
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Buje, Croatie

;
1 propriété total trouvé
Maison dans Buje, Croatie
Maison
Buje, Croatie
Nombre de salles de bains 3
Surface 384 m²
CODE ID: 114-1355
$1,99M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Manor Nekretnine d.o.o.
Langues
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller