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Villas avec garage à vendre en Costa Rica

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Puriscal, Costa Rica
Villa 3 chambres
Puriscal, Costa Rica
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 516 m²
Nombre d'étages 1
=Vente directement du propriétaire = Oasis de rêve, maison avec maison d'hôtes, piscine & b…
$980,000
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avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
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Luxe
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