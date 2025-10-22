Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Costa Rica
  3. Résidentiel
  4. Chalet

Chalets à vendre en Costa Rica

1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Hojancha, Costa Rica
Chalet 2 chambres
Hojancha, Costa Rica
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Cette superbe propriété de 8 acres, nichée dans les collines au-dessus de Hojancha, offre un…
$210,000
