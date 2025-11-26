Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Costa Rica
  3. Canton de Santa Cruz
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Canton de Santa Cruz, Costa Rica

2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Veintisiete de Abril, Costa Rica
Villa 5 chambres
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Villa Meridiana est un domaine côtier unique avec une architecture méditerranéenne classique…
$1,45M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Veintisiete de Abril, Costa Rica
Villa 2 chambres
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Bienvenue à Iguana Villas #7 – une villa magnifiquement entretenue et entièrement meublée si…
$340,000
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Canton de Santa Cruz, Costa Rica

Bon marché
Luxe
