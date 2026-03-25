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Bungalows à vendre en Canton de Santa Cruz, Costa Rica

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Bungalow 1 chambre dans Veintisiete de Abril, Costa Rica
Bungalow 1 chambre
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Découvrez une occasion rare à Pura Jungla, Playa Negra: un terrain clos privé de 5,147 m2 (1…
$225,000
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