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Condos à vendre en Cabo Velas, Costa Rica

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Condo 2 chambres dans Cabo Velas, Costa Rica
Condo 2 chambres
Cabo Velas, Costa Rica
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Situé à quelques pas de la plage de sable blanc de Playa Flamingo, Villas Flamingo #5 est un…
$650,000
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