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Maisons avec terrasse à vendre en Riosucio, Colombie

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1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Bonafont, Colombie
UP UP
Maison 1 chambre
Bonafont, Colombie
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 1
Opportunité exceptionnelle dans le triangle café de la Colombie, à cinq minutes de Riosucio,…
$92,000
T.V.A.
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