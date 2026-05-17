Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Colombie
  3. Caldas
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Caldas, Colombie

;
1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Bonafont, Colombie
UP UP
Maison 1 chambre
Bonafont, Colombie
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 1
Opportunité exceptionnelle dans le triangle café de la Colombie, à cinq minutes de Riosucio,…
$92,000
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Caldas, Colombie

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller