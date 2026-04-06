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Bungalows à vendre en Caldas, Colombie

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Bungalow 1 chambre dans Bonafont, Colombie
UP UP
Bungalow 1 chambre
Bonafont, Colombie
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 223 m²
Nombre d'étages 1
Opportunité exceptionnelle dans le triangle café de la Colombie, à cinq minutes de Riosucio,…
$92,000
T.V.A.
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