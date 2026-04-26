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Propriétées résidentielles à vendre en Boyaca, Colombie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Puerto Boyaca, Colombie
Ruban Offre spéciale
Villa 4 chambres
Puerto Boyaca, Colombie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 50 000 m²
Nombre d'étages 1
Villa de luxe exceptionnelle située sur environ 5 hectares de terrain privé, stratégiquement…
$385,000
T.V.A.
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Bon marché
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