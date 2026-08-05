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Appartements avec garage à vendre en Vina del Mar, Chili

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Appartement 1 chambre dans Vina del Mar, Chili
Appartement 1 chambre
Vina del Mar, Chili
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 7/8
Appartement compact sur la côte du Pacifique d'une superficie de 40,15 mètres carrés. au 7èm…
$204,030
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Caractéristiques des propriétés en Vina del Mar, Chili

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