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Appartements avec jardin à vendre en Région de Valparaíso, Chili

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Vina del Mar
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Appartement 1 chambre dans Vina del Mar, Chili
Appartement 1 chambre
Vina del Mar, Chili
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Nombre d'étages 27
Appartements dans le centre de Viña del Mar 1 + 1 avec une superficie de 40,8 mètres carrés.…
$119,300
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Types de propriétés en Région de Valparaíso

1 BHK

Caractéristiques des propriétés en Région de Valparaíso, Chili

avec Terrasse
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Bon marché
Luxe
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