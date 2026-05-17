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Appartements Piscine à vendre en Provincia de Valparaiso, Chili

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Vina del Mar
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2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Vina del Mar, Chili
Appartement 1 chambre
Vina del Mar, Chili
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Le complexe résidentiel se compose de 2 bâtiments construits avecUtilisation des technologie…
Prix ​​sur demande
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Appartement 1 chambre dans Vina del Mar, Chili
Appartement 1 chambre
Vina del Mar, Chili
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Nombre d'étages 27
Appartements dans le centre de Viña del Mar 1 + 1 avec une superficie de 40,8 mètres carrés.…
$119,300
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Types de propriétés en Provincia de Valparaiso

1 BHK

Caractéristiques des propriétés en Provincia de Valparaiso, Chili

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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