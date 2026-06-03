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Maisons à vendre en Tibesti, Tchad

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1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Tibesti, Tchad
Maison 6 chambres
Tibesti, Tchad
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 390 m²
Nombre d'étages 3
A vendre: Villa de 3 étages juste après la colline de Rrashbull, à côté de la route principa…
$395,381
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Agence
AFS Real Estate Management
Langues
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