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Villas à vendre en Cap-Vert

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Santa Maria, Cap-Vert
Villa 3 chambres
Santa Maria, Cap-Vert
Chambres 3
Surface 150 m²
Description de l'objet: Villa de luxe avec piscine privée. Nous vous présentons une occasio…
$341,426
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Cap-Vert

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