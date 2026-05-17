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Propriétées résidentielles à vendre en Canada

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans LArdoise, Canada
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Maison 3 chambres
LArdoise, Canada
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 193 m²
Nombre d'étages 3
40,5 acre ferme hobby à vendre par propriétaire dans le comté de L'Ardoise Richmond, Cap-Bre…
$256,650
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Caractéristiques des propriétés en Canada

avec Jardin
Bon marché
Luxe

Questions fréquemment posées sur les biens immobiliers à vendre au canada

Quel est le coût moyen d'un mètre carré au Canada ?

5 000 dollars canadiens (environ 3600 dollars américains). Le prix de l'immobilier au Canada est fortement influencé par la localisation et le type d'objet.

Dans quelles villes achète-t-on le plus souvent de l'immobilier au Сanada ?

Les villes les plus populaires sont Ottawa, Vancouver, Toronto, Manitoba, ainsi que les provinces de l'Ontario et du Québec. Les prix de l'immobilier au Canada dans ces régions augmentent chaque année.

Quels sont les documents nécessaires à l'achat d'un bien immobilier ?

Les personnes qui souhaitent acheter une maison au Canada doivent préparer les documents suivants
  • un passeport ;
  • un relevé bancaire ;
  • un contrat de vente ;
  • une évaluation d'un expert indépendant ;
  • des documents confirmant l'état de la propriété et l'absence d'hypothèque ou d'autres dettes sur celle-ci.

Les étrangers sont-ils autorisés à acheter un logement ?

Selon une loi adoptée en juin 2022, les ressortissants étrangers ne peuvent pas acheter librement de l'immobilier au Сanada, sauf s'ils :
  • soient étudiants ;
  • disposent d'un permis de travail ;
  • achètent une propriété résidentielle à des fins de développement (cela inclut les sociétés sous contrôle étranger).
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