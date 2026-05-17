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Questions fréquemment posées sur les biens immobiliers à vendre au canada
Quel est le coût moyen d'un mètre carré au Canada ?
5 000 dollars canadiens (environ 3600 dollars américains). Le prix de l'immobilier au Canada est fortement influencé par la localisation et le type d'objet.
Dans quelles villes achète-t-on le plus souvent de l'immobilier au Сanada ?
Les villes les plus populaires sont Ottawa, Vancouver, Toronto, Manitoba, ainsi que les provinces de l'Ontario et du Québec. Les prix de l'immobilier au Canada dans ces régions augmentent chaque année.
Quels sont les documents nécessaires à l'achat d'un bien immobilier ?
Les personnes qui souhaitent acheter une maison au Canada doivent préparer les documents suivants
un passeport ;
un relevé bancaire ;
un contrat de vente ;
une évaluation d'un expert indépendant ;
des documents confirmant l'état de la propriété et l'absence d'hypothèque ou d'autres dettes sur celle-ci.
Les étrangers sont-ils autorisés à acheter un logement ?
Selon une loi adoptée en juin 2022, les ressortissants étrangers ne peuvent pas acheter librement de l'immobilier au Сanada, sauf s'ils :
soient étudiants ;
disposent d'un permis de travail ;
achètent une propriété résidentielle à des fins de développement (cela inclut les sociétés sous contrôle étranger).