Immigration program to Canada

À propos du programme d'immigration

Le Canada offre diverses voies d'immigration aux travailleurs qualifiés, aux étudiants, aux entrepreneurs et aux familles. Parmi les programmes populaires, mentionnons l'entrée express pour les travailleurs qualifiés, les programmes provinciaux de nomination (PNP) pour certaines provinces et le parrainage familial pour la réunification avec des proches. Ces programmes visent à attirer des personnes qui peuvent contribuer à l'économie et à la société du Canada, offrant ainsi la voie à la résidence permanente et éventuellement à la citoyenneté.