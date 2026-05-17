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Maisons avec jardin à vendre en Canada

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans LArdoise, Canada
UP UP
Maison 3 chambres
LArdoise, Canada
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 193 m²
Nombre d'étages 3
40,5 acre ferme hobby à vendre par propriétaire dans le comté de L'Ardoise Richmond, Cap-Bre…
$256,650
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