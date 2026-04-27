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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Mfoundi, Cameroun

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1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Yaoundé, Cameroun
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Yaoundé, Cameroun
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
BÂTIMENT À VENDRE – BASTOS YAOUNDÉBÂTIMENT À VENDRE – BASTOS YAOUNDÉContact App / Téléphone …
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Caractéristiques des propriétés en Mfoundi, Cameroun

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