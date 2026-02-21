Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cameroun
  3. Douala IV
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Terrasse

avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Douala IV, Cameroun

1 propriété total trouvé
Duplex 4 chambres dans Communaute urbaine de Douala, Cameroun
Duplex 4 chambres
Communaute urbaine de Douala, Cameroun
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Duplex parfait avec classe.section supérieure dispose d'une grande terrasse avec vue sur la …
Prix ​​sur demande
