Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 11
Le tout nouvel hôtel situé à quelques minutes du centre-ville de Siem Reap, à seulement 3 mi…
$3,00M
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 21
Chambres 21
Nombre de salles de bains 23
Sol 2
Ne manquez pas cette occasion incroyable de posséder un hôtel de charme dans la commune pros…
$620,000
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Krous, Cambodge
Propriété commerciale
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 15
Chambres 15
Nombre de salles de bains 16
Cette villa de 5 chambres avec piscine privée et un hôtel de 10 chambres sont tous deux situ…
$1,50M
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 21
Chambres 21
Sol 3
Cet hôtel bien entretenu est situé dans le quartier populaire de Wat Bo, Wat Bo Village, Sal…
$1,20M
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Boutique à vendre ! Terrain 4m x 22,5m avec titre dur, taille du bâtiment de 240m2 sur 3 éta…
$550,000
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Magasins à vendre à proximité Le marché nocturne Siem Reap est un excellent investissement p…
$390,000
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 13
A vendre à Sala Kamraeuk, Siem Reap, est une charmante propriété de caractère comprenant 10 …
$330,000
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 18
Chambres 18
Nombre de salles de bains 22
Sol 3
Immeuble à vendre près de la rivière à Siem Reap City, Sla Kram Commune. Cet établissement d…
$1,30M
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 22
Chambres 22
Nombre de salles de bains 25
Un hôtel-boutique de 22 chambres est disponible à la vente à Siem Reap City, offrant une occ…
$2,90M
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Sol 3
Une opportunité d'investissement unique avec cette impressionnante boutique de 4 chambres si…
$150,000
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Krous, Cambodge
Propriété commerciale
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 13
Chambres 13
Nombre de salles de bains 15
Cet hôtel de 13 chambres à vendre dans la région de Svay Dangkum à Siem Reap City est une op…
$580,000
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 10
Cette superbe boutique de 9 chambres à vendre à Sla Kram Commune, Krong Siem Reap! Il compre…
$850,000
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 14
Chambres 14
Nombre de salles de bains 17
Cet hôtel 14-bungalow est maintenant à vendre et offre une excellente opportunité d'affaires…
$1,50M
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 15
Chambres 15
Nombre de salles de bains 17
Sol 4
Ce charmant hôtel de charme à vendre est situé à Kouk Chork Commune , très proche de Kraus T…
$380,000
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Krous, Cambodge
Propriété commerciale
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Une opportunité rare est disponible avec ce magasin de 4 chambres à vendre à Siem Reap, offr…
$250,000
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Krous, Cambodge
Propriété commerciale
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 16
Chambres 16
Nombre de salles de bains 17
Sol 3
Considérant cet immeuble comme un investissement locatif : pour les locations à long terme, …
$320,000
Laisser une demande
