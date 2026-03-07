Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Paoy Paet
  4. Commercial

Immobilier commercial en Paoy Paet, Cambodge

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 210 m² dans Poipet, Cambodge
Propriété commerciale 210 m²
Poipet, Cambodge
Nombre de pièces 20
Chambres 20
Surface 210 m²
Sol 9
📣📣 C'est pas vrai. l Bâtiment à vendre 📍 Lieu: 1,2 M$ - - - - - - - - - - - - - - - - - l Su…
$1,20M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller