Hôtel Wyndham Garden BKK1 (UC-88)

Wyndham Garden BKK1 (UC-88) — 5★ Investissements hôteliers à Phnom Penh 🏙✨

Wyndham Garden BKK1 (UC-88) est un projet hôtelier résidentiel haut de gamme situé dans le quartier le plus prestigieux de Phnom Penh — BKK1.

Le développement fonctionne sous la marque internationale Wyndham Garden, qui fait partie de Wyndham Hotels & Resorts (95 pays, 9000+ hôtels), garantissant des normes de service élevées et la confiance des investisseurs.

📅 Achèvement : T3 2026

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📍 Emplacement — BKK1 (district de Prime)

Situé sur la rue 322 au cœur de la ville:

🏛 ambassades et bureaux gouvernementaux

🏦 institutions financières

🍽 meilleurs restaurants et cafés

🛍 Centre commercial AEON

🏙 Monument de l'indépendance

C'est la zone de location la plus élevée de Phnom Penh.

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🏡 Aperçu du projet

• 46 étages

• 459 unités

• types d'unités: studios, 1BR, 2BR, jusqu'à 4BR résidences

Concept: 5★ habitation hôtelière + propriété d'investissement.

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🌴 5★ Installations

🍽 4 restaurants thématiques

Spa et bien-être

🏋️ centre de fitness

🏊 piscine à débordement

🍸 barre du ciel

🌿 jardins & salons

🎉 salle de fonction

🍷 Salon du vin

Un véritable écosystème de vie avec des services de niveau hôtelier.

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🤖 Une vie intelligente (système DOWHAT)

Chaque unité dispose d'un contrôle intelligent:

📱 climat, éclairage, sécurité

Services de ménage

🍽 service de chambre

🤖 livraison de robots

Contrôle par tablette dans la chambre — intégration complète de l'hôtel.

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🛎 Services 24/7

✔ service de chambre

✔ Nettoyage

✔ taxi & concierge

✔ entretien

Expérience de vie: comme un hôtel 5★ dans votre propre propriété.

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🏗 Finitions & Qualité

Marques premium:

• Franke

• Duravit

• Hansgrohe

• Axent

• Aquatiz

Caractéristiques:

✨ Tuiles de marbre

✨ Vitrage bas E

✨ toilettes intelligentes

✨ entièrement meublé (standard Wyndham)

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💰 Prix et rabais

• à partir de 125 000 $

• réductions: 10% – 15%

• jusqu'à 18% pour le paiement intégral

Offres personnalisées disponibles.

📈 Rapport de location garanti (RGR)

✔ 6% pour 10 ans

✔ 7% pendant 5 ans

✔ 8% pour 3 ans

Contrats officiels soutenus par Wyndham.

💳 Plans de paiement

Option 1 (−10 %) :

• 30 % d'acompte

• 20% de versements (12 mois)

• 50% à la fin

Option 2 (−15 %)

• Acompte de 50%

• 40 %

• 10% à la fin

Option 3:

• Paiement 100% → -18%

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💼 Pourquoi ce projet

✔ emplacement principal BKK1

✔ marque internationale Wyndham

✔ 5★ concept d'hôtel

✔ forte demande de location

✔ options de revenu garanti

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Jardin de Wyndham BKK1 est plus que l'immobilier.

C'est un produit d'investissement haut de gamme et un style de vie de luxe à Phnom Penh. ✨