Hôtel Wyndham Garden BKK1 (UC-88)

Wyndham Garden BKK1 (UC-88) — 5★ Investissements hôteliers à Phnom Penh 🏙✨
Wyndham Garden BKK1 (UC-88) est un projet hôtelier résidentiel haut de gamme situé dans le quartier le plus prestigieux de Phnom Penh — BKK1.
Le développement fonctionne sous la marque internationale Wyndham Garden, qui fait partie de Wyndham Hotels & Resorts (95 pays, 9000+ hôtels), garantissant des normes de service élevées et la confiance des investisseurs.
📅 Achèvement : T3 2026
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📍 Emplacement — BKK1 (district de Prime)
Situé sur la rue 322 au cœur de la ville:
🏛 ambassades et bureaux gouvernementaux
🏦 institutions financières
🍽 meilleurs restaurants et cafés
🛍 Centre commercial AEON
🏙 Monument de l'indépendance
C'est la zone de location la plus élevée de Phnom Penh.
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🏡 Aperçu du projet
• 46 étages
• 459 unités
• types d'unités: studios, 1BR, 2BR, jusqu'à 4BR résidences
Concept: 5★ habitation hôtelière + propriété d'investissement.
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🌴 5★ Installations
🍽 4 restaurants thématiques
Spa et bien-être
🏋️ centre de fitness
🏊 piscine à débordement
🍸 barre du ciel
🌿 jardins & salons
🎉 salle de fonction
🍷 Salon du vin
Un véritable écosystème de vie avec des services de niveau hôtelier.
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🤖 Une vie intelligente (système DOWHAT)
Chaque unité dispose d'un contrôle intelligent:
📱 climat, éclairage, sécurité
Services de ménage
🍽 service de chambre
🤖 livraison de robots
Contrôle par tablette dans la chambre — intégration complète de l'hôtel.
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🛎 Services 24/7
✔ service de chambre
✔ Nettoyage
✔ taxi & concierge
✔ entretien
Expérience de vie: comme un hôtel 5★ dans votre propre propriété.
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🏗 Finitions & Qualité
Marques premium:
• Franke
• Duravit
• Hansgrohe
• Axent
• Aquatiz
Caractéristiques:
✨ Tuiles de marbre
✨ Vitrage bas E
✨ toilettes intelligentes
✨ entièrement meublé (standard Wyndham)
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💰 Prix et rabais
• à partir de 125 000 $
• réductions: 10% – 15%
• jusqu'à 18% pour le paiement intégral
Offres personnalisées disponibles.
📈 Rapport de location garanti (RGR)
✔ 6% pour 10 ans
✔ 7% pendant 5 ans
✔ 8% pour 3 ans
Contrats officiels soutenus par Wyndham.
💳 Plans de paiement
Option 1 (−10 %) :
• 30 % d'acompte
• 20% de versements (12 mois)
• 50% à la fin
Option 2 (−15 %)
• Acompte de 50%
• 40 %
• 10% à la fin
Option 3:
• Paiement 100% → -18%
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💼 Pourquoi ce projet
✔ emplacement principal BKK1
✔ marque internationale Wyndham
✔ 5★ concept d'hôtel
✔ forte demande de location
✔ options de revenu garanti
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Jardin de Wyndham BKK1 est plus que l'immobilier.
C'est un produit d'investissement haut de gamme et un style de vie de luxe à Phnom Penh. ✨