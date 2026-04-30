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Hôtel Wyndham Garden BKK1 (UC-88)

Daun Penh, Cambodge
depuis
$125,000
T.V.A.
;
8
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ID: 35240
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Daun Penh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    46

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Wyndham Garden BKK1 (UC-88) — 5★ Investissements hôteliers à Phnom Penh 🏙✨

Wyndham Garden BKK1 (UC-88) est un projet hôtelier résidentiel haut de gamme situé dans le quartier le plus prestigieux de Phnom Penh — BKK1.

Le développement fonctionne sous la marque internationale Wyndham Garden, qui fait partie de Wyndham Hotels & Resorts (95 pays, 9000+ hôtels), garantissant des normes de service élevées et la confiance des investisseurs.

📅 Achèvement : T3 2026

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📍 Emplacement — BKK1 (district de Prime)

Situé sur la rue 322 au cœur de la ville:

🏛 ambassades et bureaux gouvernementaux
🏦 institutions financières
🍽 meilleurs restaurants et cafés
🛍 Centre commercial AEON
🏙 Monument de l'indépendance

C'est la zone de location la plus élevée de Phnom Penh.

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🏡 Aperçu du projet

• 46 étages
• 459 unités
• types d'unités: studios, 1BR, 2BR, jusqu'à 4BR résidences

Concept: 5★ habitation hôtelière + propriété d'investissement.

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🌴 5★ Installations

🍽 4 restaurants thématiques
Spa et bien-être
🏋️ centre de fitness
🏊 piscine à débordement
🍸 barre du ciel
🌿 jardins & salons
🎉 salle de fonction
🍷 Salon du vin

Un véritable écosystème de vie avec des services de niveau hôtelier.

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🤖 Une vie intelligente (système DOWHAT)

Chaque unité dispose d'un contrôle intelligent:

📱 climat, éclairage, sécurité
Services de ménage
🍽 service de chambre
🤖 livraison de robots

Contrôle par tablette dans la chambre — intégration complète de l'hôtel.

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🛎 Services 24/7

✔ service de chambre
✔ Nettoyage
✔ taxi & concierge
✔ entretien

Expérience de vie: comme un hôtel 5★ dans votre propre propriété.

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🏗 Finitions & Qualité

Marques premium:

• Franke
• Duravit
• Hansgrohe
• Axent
• Aquatiz

Caractéristiques:

✨ Tuiles de marbre
✨ Vitrage bas E
✨ toilettes intelligentes
✨ entièrement meublé (standard Wyndham)

---

💰 Prix et rabais

• à partir de 125 000 $
• réductions: 10% – 15%
• jusqu'à 18% pour le paiement intégral

Offres personnalisées disponibles.

📈 Rapport de location garanti (RGR)

✔ 6% pour 10 ans
✔ 7% pendant 5 ans
✔ 8% pour 3 ans

Contrats officiels soutenus par Wyndham.

💳 Plans de paiement

Option 1 (−10 %) :
• 30 % d'acompte
• 20% de versements (12 mois)
• 50% à la fin

Option 2 (−15 %)
• Acompte de 50%
• 40 %
• 10% à la fin

Option 3:
• Paiement 100% → -18%

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💼 Pourquoi ce projet

✔ emplacement principal BKK1
✔ marque internationale Wyndham
✔ 5★ concept d'hôtel
✔ forte demande de location
✔ options de revenu garanti

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Jardin de Wyndham BKK1 est plus que l'immobilier.
C'est un produit d'investissement haut de gamme et un style de vie de luxe à Phnom Penh. ✨

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Daun Penh, Cambodge

Calculateur d'hypothèque

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Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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Taux d'intérêt
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Montant du prêt
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Paiement mensuel
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