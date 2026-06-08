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Immobilier commercial en Kaoh Kong, Cambodge

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 62 m² dans Kaoh Kong, Cambodge
Propriété commerciale 62 m²
Kaoh Kong, Cambodge
Surface 62 m²
Nombre d'étages 2
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$177,000
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