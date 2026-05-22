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Propriétées résidentielles à vendre en Kaoh Kong, Cambodge

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1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Kaoh Kong, Cambodge
Villa 2 chambres
Kaoh Kong, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Nombre d'étages 1
$177,000
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