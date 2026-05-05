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Appartements Piscine à vendre en Khan Toul Kork, Cambodge

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Appartement 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 29/47
🌆 Phnompen • Lots rares dans le gratte-ciel presque vendu • rabais supplémentaire au prixLe …
$83,565
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 30
Appartement de deux pièces 60 m2 Le LUXOVA LCD compte 29 pays.Appartement au 30ème étageSupe…
$84,318
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