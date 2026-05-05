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Appartements avec jardin à vendre en Khan Sen Sok, Cambodge

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Appartement 1 chambre dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 30/38
Phnom Penh - appartements avec un revenu de $ et croissance jusqu'à +50%Clés déjà en décembr…
$107,151
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