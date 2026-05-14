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près du club de golf Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Daun Penh, Cambodge

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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol 42
Duplex de quatre pièces.La maison est construite. La division interne est maintenue.Il s'agi…
$323,840
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