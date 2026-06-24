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Maisons avec terrasse à vendre en Daun Penh, Cambodge

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2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Maison 4 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 192 m²
Nombre d'étages 2
Villa privée confortable dans le centre de la capitale du Royaume du Cambodge Phnom Penh.Qua…
$220,000
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Consulting VP Park SRL
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Maison 3 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Maison 3 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
Villa de deux étages pour la famille. Situé au centre de la capitale du Royaume du Cambodge.…
$180,000
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