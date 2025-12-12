Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Khan Chroy Changvar, Cambodge

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 8/41
Appartement de 2 pièces à vendre dans un complexe en construction situé dans la partie centr…
$130,580
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller