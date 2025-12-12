Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Khan Chroy Changvar, Cambodge

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 8/41
Appartement de 2 pièces à vendre dans un complexe en construction situé dans la partie centr…
$130,580
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller