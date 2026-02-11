Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bord du lac Appartements à vendre en Khan Boeng Keng Kang, Cambodge

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 39
🚨 AVERTISSEMENT: Commencer à vendre un nouveau gratte-ciel dans BKK1! DE PRIX ESHE MINUUS 20…
$97,760
