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Appartement 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 17/39
🏢 Time Square 9 "The Gatsby" est lancé en BKK1! Les prix de prévente commencent à $1,XXX/m2 …
$80,000
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