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Loyer mensuel de villas en Kandal Stueng District, Cambodge

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Kandal Stueng District, Cambodge
Villa 4 chambres
Kandal Stueng District, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 148 m²
Sol 3
Voici une propriété qui offre à la fois confort et valeur dans la zone résidentielle croissa…
$600
par mois
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