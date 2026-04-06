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Loyer mensuel de Maisons en Kandal Stueng District, Cambodge

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Kandal Stueng District, Cambodge
Maison 2 chambres
Kandal Stueng District, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 83 m²
Sol 2
Cette maison de deux étages entièrement meublée à Borey 5 Star Residence offre un environnem…
$300
par mois
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