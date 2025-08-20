Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Tundzha, Bulgarie

2 propriétés total trouvé
Hôtel 196 m² dans Botevo, Bulgarie
Hôtel 196 m²
Botevo, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 196 m²
Description de l'objet: Superficie : 196 m2 Parcelle: 1210 m2 Nous vous proposons à la vent…
$110,568
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hôtel 120 m² dans Malomir, Bulgarie
Hôtel 120 m²
Malomir, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Description de l'objet: Surface habitable: 120 m2 Terrain: 780 m2 La maison est située près…
$48,883
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
