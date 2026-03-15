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Propriétées résidentielles à vendre en Tsar Kaloian, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Tsar Kaloyan, Bulgarie
Appartement 3 chambres
Tsar Kaloyan, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 126 m²
Sol 2/2
IBG Immobilier vend des locaux industriels d'une superficie totale de 126 m2 au 3ème étage, …
$29,066
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Agence
IBG REAL ESTATES LTD
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